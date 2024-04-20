سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 20 أبريل 2024

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم، السبت 20-4-2024، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 154.16 جنيه للشراء، و155.17 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فسجل 156.77 جنيه للشراء، و157.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري 154.16 جنيه للشراء.

155.17جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

156.77جنيه للشراء.

157.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

152.61 جنيه للشراء.

157.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

152.81 جنيه للشراء.

157.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

157.55 جنيه للشراء.

157.50 جنيه للبيع.