أوكرانيا: روسيا فقدت 458580 جنديا في منذ 24 فبراير 2022

أعلن هيئة الأركان الأوكرانية اليوم السبت 20 أبريل 2024 أن الجيش الروسي فقط 458.580 جنديًا في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن هذا العدد يشمل 750 ضحية تكبدتها القوات الروسية خلال اليوم الماضي، بسحب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وبحسب التقرير، خسرت روسيا أيضًا 7213 دبابة، و13873 مركبة قتالية مدرعة، و15717 مركبة وخزان وقود، و11678 نظام مدفعية، و1046 نظام إطلاق صواريخ متعددة، و763 نظام دفاع جوي، و348 طائرة، و325 مروحية، و9341 طائرة بدون طيار، و26 سفينة حربية.