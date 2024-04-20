عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا فقدت 458580 جنديا في منذ 24 فبراير 2022

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أعلن هيئة الأركان الأوكرانية اليوم السبت 20 أبريل 2024 أن الجيش الروسي فقط 458.580 جنديًا في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن هذا العدد يشمل 750 ضحية تكبدتها القوات الروسية خلال اليوم الماضي، بسحب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وبحسب التقرير، خسرت روسيا أيضًا 7213 دبابة، و13873 مركبة قتالية مدرعة، و15717 مركبة وخزان وقود، و11678 نظام مدفعية، و1046 نظام إطلاق صواريخ متعددة، و763 نظام دفاع جوي، و348 طائرة، و325 مروحية، و9341 طائرة بدون طيار، و26 سفينة حربية. 

هيئة الأركان الأوكرانية الجيش الروسى أوكرانيا القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

العشيقة والمسئول.. فصل جديد في قضية رشوة أسوان الكبرى| صور

كوريا الشمالية تختبر رأسًا حربيًا كبيرًا جدًا.. تفاصيل

وول ستريت جورنال : القيادة السياسية لحماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر

إيرادات الأفلام .. عمرو يوسف وهشام ماجد يصدمان على ربيع وبيومى فؤاد

تعرف علي خريطة التحويلات المرورية بمدينة نصر

3 ظواهر جوية|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذر من هذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت|شاهد

3 قواعد لاختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين

مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة

فيديو

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ