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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال : القيادة السياسية لحماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر

قيادات حماس
قيادات حماس

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن القيادة السياسية لحماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر.

وأردفت وول ستريت جورنال بأن حماس تواصلت مع دولتين بشأن فكرة انتقال قادتها السياسييين إليهما.
وفي وقت سابق أعلن رئيس وزراء قطر  أن بلاده "تعيد النظر في موقفها كوسيط بين إسرائيل وغزة".


على الرغم من التقارير التي تفيد بأن قطر تدرس مواصلة دورها كوسيط بين حماس وإسرائيل، فإن قيادة حماس تفكر في مغادرة البلاد، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت.

وبحسب التقرير، قالت مصادر  إن حماس أجرت في الأيام الأخيرة محادثات مع دولتين عربيتين.


إذا غادرت قيادة حماس قطر، فهناك خوف من أن تؤدي الأزمة في العلاقات إلى انهيار الاتصالات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من أسر حماس، حيث تعمل قطر كوسيط مركزي.


وفي يوم الأحد الماضي، أفادت التقارير أن رد حماس على اقتراح الوسطاء يتضمن الاستعداد لإطلاق سراح نحو 20 مختطفاً فقط مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع - وهو ما يقرب من نصف عدد المختطفين الذين تضمنتهم الخطة في الأصل، حسبما قال مسؤول إسرائيلي.

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