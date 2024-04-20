وزير خارجية تركيا: نحن من أكثر الدول تقديمًا للمساعدات إلى غزة

أكد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، أن تركيا له دور مهم في غزة من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، معلقًا:" دورنا لم يبدأ من الأوضاع الأخيرة ولكن منذ فترة طويلة".

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أننا نحذر من التداعيات السلبية للتوتر، وأن تركيا تتعاون مع مصر من أجل أن يكون هناك حل للمشكلة.

وتابع أنه يجب انهاء الاحتلال ووقف الظلم، ووقف إطلاق النار، وأن تركيا من أكثر الدول التي تقدم المساعدات إلى قطاع غزة، وتركيا تأتي بعد مصر في تقديم المساعدات.

وأوضح أن هناك 2 مليون مواطن في غزة يتم تقديم المساعدات لهم، ولذلك نقدم المساعدات ومستمرون في تقديم المساعدات.