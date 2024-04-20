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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يشهد افتتاح موسم حصاد القمح لعام 2024 بقرية صفيطه بالزقازيق

صدى البلد

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2024 بأحد الحقول الزراعية على مساحة 5 أفدنة بقرية صفيطه التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

وحضر انطلاق موسم الحصاد المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس اشرف طه نصير مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمديرية الزراعة والمهندس سمير راشد نقيب الزراعيين بالشرقية وريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعدد من مزارعي القرية.

وتعرف المحافظ من صاحب الحقل على متوسط إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زياده الإنتاجية وتحسين حاله المحصول ، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 20 أردب قمح صنف سخا 95.

من جانبه أوضح المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 394146 فدان ، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردب، حيث تم استحداث عدد من الاصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95 – مصر 3  – جيزة 171 – سدس 14)  ومصر 4 واجاسيد 22) وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز الزقازيق بلغت 25150 فدان حيث يستخدم المزارعون أصناف تقاوي القمح ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للملوحة وللأمراض ويتم التوريد إلى 56 موقع تخزيني منهم 43 شونة مطورة حكومية و 13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802572 طن بمختلف المراكز والمدن وكذلك التابعين لـ (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين- شركة مطاحن شمال القاهرة – شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا – البنك الزراعي المصري).

ووجه المحافظ بتذليل جميع العقبات أمام المزارعين في عمليه توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام ، مشدداً على ضرورة تكثيف اعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح ، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأشار نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي إلى أن مبادرة ازرع التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "المرحلة الثانية" استفاد منها أكثر من 550000 مزارع بعدد 16 محافظة كما قدمت المبادرة العديد من التدخلات المختلفة منها توفير ودعم التقاوي بنصف التكلفة والتي استفاد منها أكثر من 21950 مزارع بمساحة منزرعة 20359 فدان بجانب تقديم الدعم الفني وتنظيم المدارس الحقلية لمزارعو المحافظة.

عبد الكريم عوض الله وكيلا لمديرية تموين الشرقية والبلاسي للجيزة

وأعرب مزارعو القرية عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومشاركتهم فرحتهم بحصد سنابل الذهب الأصفر والذي يُعد أحد المحاصيل المهمة والاستراتيجية حيث تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من الغذاء.

البنك الزراعي المصري الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الهيئة القبطية الإنجيلية التنمية الريفية الشاملة الزراعي المصري الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين الشركة المصرية القابضة للصوامع

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