طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد رينال عويضة تغطية عن الأحوال الجوية حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

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وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن فصل الربيع عادة ما يعرف بالتقلبات الحادة والسريعة، موضحة أن اليوم متوقع وجود ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تسجل العظمى 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و36 درجة مئوية على المناطق الجنوبية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وبعض الأماكن من شمال سيناء، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية وذلك خلال فترة النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء، لافتة إلى أنه بعد فترة الظهيرة هناك نشاط في حركة الرياح وهو نشاط نسبي غير مثير للرمال والأتربة.



ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن هناك نشاط للرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية، لذلك حذرت من التعمق داخل البحر المتوسط نظرًا لوجود اضطرابات، مشيرة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة ستعاود الارتفاع مرة أخرى بداية من يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع وجود فرصة للرياح المثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 - 18

شرم الشيخ 23 – 21

الإسكندرية 24 – 15

مطروح 22 – 15

بورسعد 26 - 17