كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

قدمت مذيعة صدى البلد رينال عويضة تغطية جديدة حيث ازدادت التساؤلات خلال الأيام الماضية، حول ملامح التعديل الوزاري الجديد عام 2024، وذلك بعد أن أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في مطلع أبريل الجاري رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

شاهد الفيديو:

وكشف الإعلامي مصطفى بكري عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024، موضحا أن كافة المؤشرات تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي فى منصبه.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المؤشرات حتى الآن تشير إلى تعديل 15 حقيبة وزارية.

وأضاف مصطفى بكري، أن عددا من الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم نظرا لظروفهم الصحية وهناك عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم، وبعضهم سوف يتم تغييره.

وتابع: "شخصيتان من مجلس النواب مطروح اسميهما لتولى وزارتين خدميتين، لكن أمرهما لم يحسم بعد بشكل نهائي".

وتحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن حركة المحافظين الجديدة 2024، قائلا:" هناك 4 من محافظي جنوب الصعيد لن يبقوا في مناصبهم".

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مدير أمن محافظة شهير مرشح محافظا لأسيوط أو البحيرة، وعدد من مساعدي وزير الداخلية الحاليين والسابقين مرشحين لمنصب المحافظ فى عدد من المحافظات.

وقال مصطفى بكري، إنه ليس صحيحا أن شخصية تردد اسمها مؤخرا لتولي منصب وزير شئون مجلس النواب والشيوخ.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن أحد السفراء ربما يصعد اسمه لتولي موقعا مهما.

وكان قد كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إمكانية عرض تشكيل الحكومة الجديد على البرلمان يوم الأحد المقبل، حيث يعقد مجلس النواب تلك الجلسة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

وكتب “بكري”، منشورًا عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، قال فيه: الأحد المقبل يعقد مجلس النواب جلسته في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، ثم يعود المجلس ليواصل جلساته من مقره القديم”.

وأضاف بكري: لماذا تعقد الجلسة في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، هل هناك جديد في الأمر، مجرد سؤال؟، وهو التساؤل الذي فسرته بعض المصادر بإمكانية إجراء التشكيل الحكومي الجديد.