قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال يجري تقييما في ممر نتساريم بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 20 أبريل 2024 أن قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي أجرى أمس تقييمًا في ممر نتساريم وهو الممر الأوسط لقطاع غزة، حيث يعمل لواء ناحال.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن اللواء يارون فينكلمان التقى بقائد الفرقة 162 “لمناقشة استمرار القتال في المنطقة”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتم بناء ممر نتساريم، كطريق جنوب مدينة غزة وشمال النصيرات، يمكّن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ غارات في شمال ووسط غزة بينما يسمح لإسرائيل بالتحكم في الوصول إلى الشمال للفلسطينيين الذين يسعون للعودة بعد فرارهم جنوبًا.

ومن المقرر أن يتم استبدال لواء ناحال في ممر نتساريم بلواء احتياطي، للسماح لجميع قوات الفرقة بالاستعداد للعمليات المستقبلية، بما في ذلك الهجمات المخطط لها في رفح ووسط غزة.