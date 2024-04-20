عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حملات تموينية لمراقبة الأسعار ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز بني سويف

صدى البلد

نفذت الوحدات  المحلية بمراكز ومدن  محافظة بني سويف   عدداً من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


حيث  قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا   بتكثيف الرقابة على المحال التجارية والمخابز السياحية والكافيهات والمطاعم، حيث تم اليوم المرور على المخابز السياحية ومطاعم المأكولات الشعبية، لمتابعة الالتزام بخفض أسعار السلع الغذائية بعد خفض أسعار المنتجات الخام وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين سمسطا، والإدارة الصحية، وقد أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير عدة محاضر تنوعت بين عدم وجود لافتة أسعار، وعدم حمل شهادة صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض، وتم إعدام عدد من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، مثل العصائر ولحمة اللانشون، وأكياس المعجنات والجبن مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


كما تم متابعة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لتنفيذ قافلة علاجية شاملة كافة التخصصات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني( جمعية رسالة بالتنسيق مع جمعية البر والوفاء ببدهل )، والتي استهدفت إجراء الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج  للمواطنين بالمجان وذلك بحضور رئيس القرية ومنسق وحدة السكان ومتطوعي مبادرة 1000 قائد سكاني .


في حين تم متابعة الموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم إزالة 6حالات تعد بالبناء المخالف بزمام قرية مازورة، على مساحة 8 قراريط أرض زراعية بقريتي مازورة والشنطور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة بشوارع المدينة، والتي تم خلالها تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية والخاصة ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية، وتمهيد وتسوية الطريق الرئيسى لقرية دشطوط.

 

محافظ بني سويف يعزي في رحيل كاهن كنيسة مارجرجس بالمرماح | صور

محافظ بني سويف: متابعة ميدانية لسير توريد الأقماح لمواقع التخزين

أما في مركز الواسطي شمال المحافظة فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تحت إشراف حمادة راضي، بتنفيذ حملة مكبرة في حضور كل من أشرف مليجي وشريف ياسين نائبي رئيس المدينة، ومسئولي الإشغالات وإدارة التموين وحماية المستهلك، للمرور على المخابز السياحية والمطاعم الشعبية ومحلات السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار بعد التخفيضات المطلوبة، والناجمة عن تراجع ملحوظ في أسعار المواد الخام.


ومن ناحية أخرى تم إزالة 320 حالة إشغال متنوعة وتعديات على الأرصفة من المحلات التجارية المتنوعة والكافيهات والتوكتوك والتريسكل، وتم منعها جميعًا من الوقوف في الأماكن غير المخصصة للانتظار، كما تم إزالة بعض الأكشاك المخالفة لشروط الترخيص، والتحفظ على عدد من الأشغالات (الكراسي والطاولات والمعروضات التجارية والاستنادات الحديدية واللافتات الإعلانية والبندورات الخرسانية(، بينما تم المرور على الجهات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون لمتابعة مدى تقديم الخدمات لهم وحسن معاملتهم.

 

وفي مركز ومدينة اهناسيا  تم إزالة الإشغالات الثابتة والمتنقلة بشارع ترعة السلطان وشارع مسجد الإيمان بجوار الكنيسه الانجيليه و شملت إزالة سلالم تعوق حركة الشارع ولافتات إعلانية بدون ترخيص ومراجعة بعض التراخص الصادره لبعض المحلات التجارية وذلك وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تم متابعة إجراءات تحسين ورفع كفاءة الإنارة العامة وإعادة زرع الأعمدة الكهربائية ببعض الطرق والقرى وفق خطة الوحدة في هذا الشأن.

كما  قامت الوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع مكاتب التموين التابعة لكل وحدة بالمرور على مخابز الخبز السياحي والفينو ومحلات الفول والفلافل لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الساندوتشات الأكلات الشعبية والفول والفلافل وكذا سعر الخبز السياحي ورغيف الفينو، التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في ظل ما شهدته الأسواق مؤخرا من انخفاض أسعار بعض المكونات والمواد الخام الداخلة في تصنيع بعض السلع الأساسية.

437121601_843359597831032_8689644544301077342_n
437121601_843359597831032_8689644544301077342_n
437127878_843360951164230_328769755906802780_n
437127878_843360951164230_328769755906802780_n
بني سويف تحسين مستوى الخدمات تعديات على الأراضي الزراعية حملات تموين حملات التفتيش رصد التعديات غنيم محافظ بنى سويف قافلة علاجية محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة مدخل مدينة ناصر

ترشيحاتنا

بالقوة الضاربة..تشكيل مازيمبي لمواجهة الأهلي بدوري أبطال افريقيا

كيف يخطط مارسيل كولر لتشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا؟

عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي أمام مازيمبي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية

أطوال 1420 مترا| رئيس الوزراء يتفقد مشروع حاجز الأمواج بميناء دمياط


ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ