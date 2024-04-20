حملات تموينية لمراقبة الأسعار ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز بني سويف

نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف عدداً من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بتكثيف الرقابة على المحال التجارية والمخابز السياحية والكافيهات والمطاعم، حيث تم اليوم المرور على المخابز السياحية ومطاعم المأكولات الشعبية، لمتابعة الالتزام بخفض أسعار السلع الغذائية بعد خفض أسعار المنتجات الخام وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين سمسطا، والإدارة الصحية، وقد أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير عدة محاضر تنوعت بين عدم وجود لافتة أسعار، وعدم حمل شهادة صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض، وتم إعدام عدد من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، مثل العصائر ولحمة اللانشون، وأكياس المعجنات والجبن مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما تم متابعة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لتنفيذ قافلة علاجية شاملة كافة التخصصات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني( جمعية رسالة بالتنسيق مع جمعية البر والوفاء ببدهل )، والتي استهدفت إجراء الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وذلك بحضور رئيس القرية ومنسق وحدة السكان ومتطوعي مبادرة 1000 قائد سكاني .



في حين تم متابعة الموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم إزالة 6حالات تعد بالبناء المخالف بزمام قرية مازورة، على مساحة 8 قراريط أرض زراعية بقريتي مازورة والشنطور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة بشوارع المدينة، والتي تم خلالها تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية والخاصة ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية، وتمهيد وتسوية الطريق الرئيسى لقرية دشطوط.

أما في مركز الواسطي شمال المحافظة فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تحت إشراف حمادة راضي، بتنفيذ حملة مكبرة في حضور كل من أشرف مليجي وشريف ياسين نائبي رئيس المدينة، ومسئولي الإشغالات وإدارة التموين وحماية المستهلك، للمرور على المخابز السياحية والمطاعم الشعبية ومحلات السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار بعد التخفيضات المطلوبة، والناجمة عن تراجع ملحوظ في أسعار المواد الخام.



ومن ناحية أخرى تم إزالة 320 حالة إشغال متنوعة وتعديات على الأرصفة من المحلات التجارية المتنوعة والكافيهات والتوكتوك والتريسكل، وتم منعها جميعًا من الوقوف في الأماكن غير المخصصة للانتظار، كما تم إزالة بعض الأكشاك المخالفة لشروط الترخيص، والتحفظ على عدد من الأشغالات (الكراسي والطاولات والمعروضات التجارية والاستنادات الحديدية واللافتات الإعلانية والبندورات الخرسانية(، بينما تم المرور على الجهات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون لمتابعة مدى تقديم الخدمات لهم وحسن معاملتهم.

وفي مركز ومدينة اهناسيا تم إزالة الإشغالات الثابتة والمتنقلة بشارع ترعة السلطان وشارع مسجد الإيمان بجوار الكنيسه الانجيليه و شملت إزالة سلالم تعوق حركة الشارع ولافتات إعلانية بدون ترخيص ومراجعة بعض التراخص الصادره لبعض المحلات التجارية وذلك وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تم متابعة إجراءات تحسين ورفع كفاءة الإنارة العامة وإعادة زرع الأعمدة الكهربائية ببعض الطرق والقرى وفق خطة الوحدة في هذا الشأن.

كما قامت الوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع مكاتب التموين التابعة لكل وحدة بالمرور على مخابز الخبز السياحي والفينو ومحلات الفول والفلافل لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الساندوتشات الأكلات الشعبية والفول والفلافل وكذا سعر الخبز السياحي ورغيف الفينو، التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في ظل ما شهدته الأسواق مؤخرا من انخفاض أسعار بعض المكونات والمواد الخام الداخلة في تصنيع بعض السلع الأساسية.

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