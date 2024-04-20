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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد السيول غير المسبوقة.. فلاي دبي تعيد تشغيل رحلاتها بالكامل

فلاي دبي
فلاي دبي

أعلنت شركة طيران "فلاي دبي"، اليوم السبت، عن عودة تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و3 في مطار دبي الدولي بعد موجة سيول عنيفة شهدتها دبي على مدار الأيام الماضية تسببت في تأثر حركة الطيران في الإمارة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، أصدرت  الشركة بيانا أكدت فيه أن تركيزها سيستمر خلال الأيام المقبلة على توفير الدعم لمسافريها الذين تأثرت خطط سفرهم"، موضحة أنه تم التواصل مع المسافرين الذين حجزوا عبر موقعها الإلكتروني والذين تم إلغاء حجوزاتهم عبر البريد الإلكتروني بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

ودعت "فلاي دبي" المسافرين الذين حجزوا من خلال وكيل سفر إلى التواصل معه مباشرة بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

ونصحت المسافرين بالتحقق من حالة الرحلة على موقع flydubai.com وبتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم.

طيران فلاي دبي سيول تأثر حركة الطيران المسافرين التذاكر

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