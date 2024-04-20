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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات القطار على مزلقان الحادثة في القناطر الخيرية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه تحت عجلان القطار أثناء عبوره مزلقان الحادثة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها ونشر صوره للوصول لأهله. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد استقبال مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية جثة شاب في العقد الثاني من العمر، لقى مصرعه اثناء عبوره مزلقان الحادثة دائرة المركز صدمه قطار أودى بحياته. 
 

 انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الشاب ولم يستدل منه على اثبات شخصية وجرى للتحفظ على الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

شاب الصفة التشريحية المباحث الجنائية القناطر الخيرية تحريات المباحث الجنائية

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