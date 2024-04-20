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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بتشان ورامي صبري والمطرف يتألقون في حفل الكويت.. صور

حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد

شهد المسرح المفتوح في حديقة الشهيد بالكويت حفلين غنائيين مميزين للنجوم رامي صبري ومطرف المطرف وأحمد بتشان من إنتاج وتنظيم a music للمنتج أحمد الخالدي حيث سجل الحفلين حضورا جماهيريا كامل العدد تفاعل مع نجوم الحفلين على مدار يومين.

وعاش الجمهور على مدار اليومين حالة من النشوة مع جرعة مكثفة من الرومانسية والطرب، ما بين أغنيات رامي صبري وبتشان وأعمال المطرف وفرقته الموسيقية.

وقدم الحفل عبدالله البكور، بينما كانت وسائل الإعلام على موعد مع لقاء صحفي لنجوم الحفلين.

وثمن الفنان رامي صبري تعاونه مع المنتج أحمد الخالدي، معربا عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي، قائلا :" للمرة الخامسة ألتقي الجمهور الكويتي خلال أقل من عامين، ثمة حالة من الانسجام معهم لا سيما وأنهم يتمتعون بذائقة عالية ولا أبلغ على ذلك من ترديدهم جميع الأغنيات".

بدوره عبر الفنان أحمد بتشان، عن سعادته بالغناء في الكويت للمرة الأولى، متوجها بالشكر إلى الجهة المنظمة a music لإتاحة هذه الفرصة له".

أما الفنان مطرف المطرف، فأضاف: "اشتقت للقاء الجمهور خصوصا في حديقة الشهيد، ولعل لهذه الأمسية خصوصية لما وجدته من تنظيم احترافي وحرص على أدق التفاصيل فضلا عن التفاعل الكبير من الجمهور"، كاشفا عن طرح مجموعة من الأغنيات الجديدة الفترة المقبلة.

في حين، أعرب المنتج احمد الخالدي، عن سعادته بالتعاون مع الفنانون رامي صبري وأحمد بتشان و مطرف المطرف، قائلا:"المطرف مستقبل الأغنية الكويتية واتشرف بالتعاون معه.. فنان استثنائي ويحظى بقبول كبير ، كذلك النجم رامي صبري والنجم احمد بتشان".

وأشار إلى أن نجاح سلسلة حفلات " ليالي الشهيد " ثم " ليالي العيد " نتاج مجهود كبير وعمل مستمر ورغبة في إثبات الذات، متوجها بالشكر إلى فريق عمله وكل من ساهم في خروج الحفلات للنور بهذا المشهد الحضاري.

 

حفل مطرف المطرف

وبالعودة إلى الحفلين، قدم مطرف المطرف مجموعة مميزة من أغنياته بينها "رهيب و يا نور العين وفهموه و لبيه ولاتهجى وفاقدك  وخسارة  ويا سمار  وعال  ومنهك غرام ولا  راح الأمل" وغيرهم الكثير على وقع تفاعل جماهيري كبير.

 

حفل رامي صبري

بينما أشعل رامي صبري، الأجواء في الحفل الأول باختياراته المميزة وكان يعرف كيف يثير حماس الجمهور ومتى يبحر بهم إلى عالم الخيال وافق الرومانسية، رامي صاحب الشعبية الكبيرة تنقل بذكاء بين مجموعة كبيرة من الأغنيات من بينها غمضت عيني و لما بيوحشني و جوايا هتعيش و غريب الحب و لما بيوحشني وغيرهم.

 

حفل أحمد بتشان

فين حين استقبل الجمهور أحمد بتشان بحفاوة كبيرة وانتقى "بتشان" مجموعة من أغنياته القديمة والجديدة لاسيما "خلصت خلاص" والتي حققت نجاحا كبيرا بمسلسل "الأسطورة" لمحمد رمضان، و "حلال على اللي يلاقيك" و "بعد فراقك" و "هقول واسمع و مجاش منك وغيرهم" .

حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
حفل حديقة الشهيد
رامي صبري طرف المطرف أحمد بتشان بتشان الكويت الفنان رامي صبري

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