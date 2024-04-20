23 مشاركا في المعسكر التدريبي لمبادرة «طور وغير» بالوادي الجديد

شارك وفد يضم 23 من المدربين والمنسقين والطلاب من قطاع تعليم الوادي الجديد، في مبادرة "طور وغير" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وميكروسوفت للخدمة المجتمعية.

جاء ذلك من خلال معسكر تدريبي للطلاب والمدربين ومنسقي المبادرة المتميزين في مقر المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر.



وأشار المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في حل مشكلات البطالة ومحو الأمية الرقمية من خلال توفير نظام متكامل يجمع بين التدريب والتأهيل وبناء القدرات والتوظيف لأبنائنا الطلاب بالمحافظات.