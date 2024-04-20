منة شلبي تنتهي من تصوير فيلم الهوى سلطان .. صورة

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “الهوى سلطان” عن انتهاء تصويره، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية في موسم الصيف.

فريق عمل فيلم “الهوى سلطان”

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

وبجانب "الهوى سلطان" تنتهي حاليًا الشركة المنتجة له أيضًا من تصوير فيلم "فرقة الموت" الذي لم يحدد ميعاد عرضه حتى الآن، وهو بطولة النجم أحمد عز، منة شلبي وآسر ياسين، عصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.