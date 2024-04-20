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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استخدمت العنف.. الشرطة الألمانية تفض مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي في غزة

صدى البلد

تدخلت الشرطة الألمانية ، اليوم السبت، لفض المظاهرة المطالبة بوقف الحرب على غزة واستخدمت العنف ضد مشاركين فيها.

وشهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم ، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة آرهوس، والعاصمة السويسرية جنيف، وميلانو الإيطالية، وشتوتغارت الألمانية والعاصمة برلين، والعاصمة البريطانية لندن، ومدينة مانشستر، ويوتبوري ومالمو وأوبسالا في السويد، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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