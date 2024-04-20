مصطفي شوبير يحافظ علي نظافة شباك الأهلي للمباراة السادسة علي التوالي أفريقيَا

فرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت، التعادل السلبي على مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "‏‏مصطفي شوبير يحافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في دوري أبطال إفريقيا"

موعد مباراة الاياب

تُقام مباراة الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ملعب «القاهرة الدولي» مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال.