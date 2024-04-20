صورة الأقمار الصناعية تكشف تضرر القاعدة الجوية الإسرائيلية من الهجوم الإيراني

كشفت صورة الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة “أسوشيتد برس”، عن أضرار طفيفة لحقت بقاعدة نيفاتيم الجوية الصحراوية الإسرائيلية، في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق على الدولة المحتلة لفلسطين.

وبالرغم من إطلاق مئات الطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز؛ فإن الأضرار الإجمالية التي لحقت بقاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل كانت محدودة، حيث اعترضت الدفاعات الإسرائيلية غالبية النيران القادمة.

وشدد الهجوم على استعداد طهران لاستخدام ترسانتها من الصواريخ الباليستية مباشرة ضد إسرائيل وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط الأوسع، لا سيما في أعقاب الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وبالرغم من الانتقام الواضح من جانب إسرائيل بشأن أصفهان، وإيران، والرد الضعيف من جانب طهران؛ يبدو أن كلا البلدين يميلان إلى تهدئة حرب الظل الطويلة الأمد بينهما، على الرغم من استمرار عدم الاستقرار الإقليمي.

وتُظهر صورة القمر الصناعي، التي التقطتها شركة Planet Labs PBC، سطحًا جديدًا عبر ممر بالقرب من حظائر الطائرات في الجزء الجنوبي من قاعدة نيفاتيم الجوية، وكذلك ظهرت على حظائر الطائرات، التي تم تحديدها على أنها تضم طائرات شحن من طراز C-130 تقودها أسراب النقل، علامات أضرار طفيفة تتفق مع لقطات سابقة نشرها الجيش الإسرائيلي.

وعلى النقيض من محاولات إيران تصوير الهجوم على أنه انتصار كبير؛ فإن الأضرار المرئية المحدودة في القاعدة الجوية تتحدى رواية البراعة العسكرية الإيرانية.

ويتناقض تأكيد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نجاح العملية، مع الواقع الذي تظهره الصورة الفضائية، التي تكشف مدى قدرة إيران على الوصول إلى إسرائيل، وتسلط الضوء على صمود الدفاعات الإسرائيلية.