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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يُتوج بلقب كأس الاتحاد للشباب

الزمالك
الزمالك

توج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 ببطولة كأس الاتحاد للشباب، بعد الفوز على فريق القناة بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب زد اف سى بمدينة السادس من أكتوبر.

سجل هدفي الزمالك في لقاء اليوم، أنس وائل، وأحمد خالد "السمبوك".

وقدم لاعبو الزمالك مستو فنيا مميزا وكانت لهم السيطرة في معظم أوقات المباراة، و بادر الأبيض بالتسجيل في الشوط عن طريق أنس وائل، ثم تعادل القناة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يعود شباب الزمالك  ليسيطروا على مجريات اللقاء وصنعوا عدة فرص حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني والفوز والتتويج بالبطولة.

ويقود فريق 2005، محمد عبدالله مديراً فنياً، ومحروس السيد مدرباً مساعداً، ومحمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد أخصائي الإصابات والتأهيل، محمد سيد مسئولاً للمهمات.

وشهدت المباراة حضور، محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس مرمى القطاع، وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع، وشكري حسن المدير الإداري، بالإضافة إلى نصر إبراهيم ومنتصر الجدي ومدحت مكي مسؤولي لجان المتابعة الفنية.

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