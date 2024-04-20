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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

بالبرنص.. منة فضالي تثير الجدل بجلسة تصوير عبر إنستجرام من غرفة النوم|شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصور جديدة من آخر جلسة تصوير خضعت لها من غرفة النوم.

 

وظهرت منة فضالي بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت الأنظار مرتدية “برنص أبيض” كشف عن جمالها الطبيعى.

 

وتتميز الفنانة منة فضالى بحفاظها على قوامها المتناسق واختيارها لاستايل يكشف عن أنوثتها، فهي لا تضع الكثير من مساحيق التجميل وتكتفى في أغلب إطلالتها بالبشرة الطبيعية. 


 وخلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، قالت منة فضالي: أنا واخدة موقف من الجواز واتعودت أبقى لوحدي ومبسوطة كدا، لأني مبحبش حد يتحكم فيا واتقدملي كام حد بس خلاص، مبحبش حد يقولي أنتي خارجة وجاية أمتى، أنا ممثلة وبرجع بليل.

 

وشاركت منة فضالي في الموسم الرمضاني بعملين هما "جعفر العمدة" و"سره الباتع".

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إطلالات منة فضالى أعمال الفنانة منة فضالي الفنانة منه فضالى

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بالبرنص.. منة فضالي تثير الجدل بجلسة تصوير عبر إنستجرام من غرفة النوم|شاهد

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