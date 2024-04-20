أكسيوس : الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على وحدة للجيش الإسرائيلي

أفادت الأنباء أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وهذه الخطوة، إذا تم تأكيدها، ستكون المرة الأولى التي تتخذ فيها الولايات المتحدة مثل هذا الإجراء ضد وحدة عسكرية إسرائيلية.

وبحسب مصادر مطلعة على الأمر تحدثت لأكسيوس، فمن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن العقوبات خلال أيام. وستمنع هذه الإجراءات الكتيبة وأعضائها من تلقي أي شكل من أشكال المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

ينبع القرار من قانون صدر عام 1997 وضعه السيناتور باتريك ليهي آنذاك، والذي يقصر المساعدات الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع على وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي التوصية بمعاقبة كتيبة "نتساح يهودا" في أعقاب تحقيق أجرته لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية في الانتهاكات المزعومة لقانون ليهي. وفي حين تم التحقيق مع عدة وحدات أخرى من الجيش الإسرائيلي والشرطة، فقد ورد أنهم لن يواجهوا عقوبات بعد تصحيح سلوكهم.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الأمر، لكن بلينكن أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن القرارات ستصدر بناء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

وواجهت كتيبة "نيتساح يهودا"، التي تشكلت في البداية كوحدة خاصة للجنود اليهود المتشددين، تدقيقا في السنوات الأخيرة بسبب تورطها في حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين. ومن الحوادث البارزة وفاة الأمريكي الفلسطيني عمر أسد البالغ من العمر 80 عامًا في يناير 2022، على يد جنود نيتساح يهودا.

وفي أعقاب هذه الأحداث، تم نقل الكتيبة من الضفة الغربية إلى مرتفعات الجولان في يناير 2023، كما ذكرت صحيفة هآرتس في ذلك الوقت.

تشير العقوبات الوشيكة إلى تطور كبير في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتؤكد التزام واشنطن بدعم معايير حقوق الإنسان في نهج سياستها الخارجية.