فاكرني هزعل دنا هروح أعمل شاي| ياسمين عز ترد على جملة مثيرة

افتخرت الإعلامية ياسمين غز بمعلوماتها فى مجال الرياضة قائلة:" أنا جهبذ من وقت ما بدأ البرنامج وانا بتكلم فى الرياضة".

وتساءلت ياسمين عز خلال تقديم برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر قائلة:” ليه كل ما بنت تتكلم فى الرياضية يقولوا ليها روحى المطبخ؟".

وتابعت ياسمين عز ،ليس عيبا الذهاب للمطبخ وتقديم برنامج أو الحديث فى الكرة، معقبة:" فاكر اما تقولى روحى المطبخ هزعل لأ طبعا هروح اعمل كوباية شاى".

على معلول

ومن جانبه قال الناقد الرياضى أحمد الهوارى أن نجم النادى الأهلى التونسى على معلول لم يوقع حتى للنادى، ولجنة التخطيط بالنادى تطالب بالأبقاء على على معلول مع تخفيض راتبه.