بقيمة 61 مليار دولار.. مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا

وافق مجلس النواب الأمريكي ، اليوم السبت، على مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا بعد أشهر من الاقتتال السياسي الداخلي وتدهور الوضع في ساحة المعركة.

لقد مر أكثر من شهرين منذ أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون مماثل بشأن المساعدة الخارجية، ويدعو المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون، إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى عرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه.

وتوفر حزمة المساعدات 60.84 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك 13.8 مليار دولار لأوكرانيا لشراء أسلحة متقدمة، و13.4 مليار دولار لتجديد المخزونات الأمريكية، و11 مليار دولار لدعم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، و13.8 مليار دولار أخرى لشراء أنظمة دفاع أمريكية لأوكرانيا.

وسيتم تخصيص 9 مليارات دولار أخرى للدولة التي مزقتها الحرب كمساعدة اقتصادية في شكل قروض يمكن أن يعفيها الرئيس بموافقة الكونجرس.

وستتوجه الحزمة الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها قبل إرسالها إلى الرئيس بايدن للتوقيع عليها.

وقد أشار بايدن بالفعل إلى أنه سيوقع على مشاريع القوانين بمجرد إقرارها من قبل الكونجرس.

وقد دعت أوكرانيا الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا إلى تمرير المساعدات التي تشتد الحاجة إليها وسط تضاؤل ​​الدفاعات الجوية والذخيرة في ساحة المعركة.

وقد سلطت الزيادة الأخيرة في الهجمات الروسية المدمرة على البنية التحتية الحيوية الضوء على حاجة أوكرانيا المتزايدة للمساعدة. قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 16 أبريل إن القوات الروسية تمكنت من تدمير محطة تريبيليا للطاقة الحرارية (TPP) في منطقة كييف لأن أوكرانيا نفدت الصواريخ للدفاع عنها أثناء الهجوم.