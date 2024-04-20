لهذا السبب خرج أكرم توفيق من الملعب.. مضاعفات منعته من الاستمرار

تعرض اللاعب أكرم توفيق لإصابة قوية فى الرأس ونزيف من الحاجب خلال مباراة مازيمبي .

وكانت إصابة أكرم توفيق لاعب فريق الأهلى لكرة القدم خطيرة حيث تسببت فى عدم استكماله للمباراة وخروجه من الملعب ونزل بدلا منه محمد مجدى أفشة.

انتابت الجمهور حالة من القلق الشديد علي اللاعب أكرم توفيق نجم الأهلى بعد تعرضه لإصابة قوية فى الرأس أثناء مباراة تجمع فريقه مع مازيمبي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووقعت إصابة أكرم توفيق فى الدقيقة 69 من المباراة بسبب إصابته الرأس التى افقدته القدرة على مواصلة المبارة حيث أن هذا النوع من الإصابات يمكن أن يتسبب فى مضاعفات عديدة .

اكرم توفيق

وتم إخراج اللاعب أكرم توفيق من الملعب على نقالة وفى الحقيقة أن مثل هذه الإصابات فى الرأس تتسبب عادة فى مضاعفات عديدة للرياضين تجعلهم غير قادرين على مواصلة المبارة

ووفقا لما ذكره موقع “ ويبمد” تشمل علامات الإصابة الدماغية للرياضيين مجموعة متنوعة من الأعراض يمكن أن يحدث بعضها أو كلها حسب نوع ومكان الكدمة فى الرأس، وهى:

ارتباك وعدم اتزان

الاكتئاب

الدوخة أو مشاكل التوازن

رؤية مزدوجة أو غامضة

الشعور بالضباب أو الترنح

الشعور بالخمول أو التعب

صعوبة التذكر

صعوبة التذكر

الحساسية للضوء أو الضوضاء

اضطراب في النوم

صعوبة في التركيز

خروج سائل شفاف أو دموي من الأنف أو الفم أو الأذنين

التشنجات

تشوه ملامح الوجه

كدمات زرقاء أو حمراء بالوجه

كسر في الجمجمة أو الوجه

ضعف السمع أو الشم أو التذوق أو الرؤية

عدم القدرة على تحريك طرف أو أكثر

الانفعال والعصبية

الدوار والدوخة

دوخة

فقدان الوعي

انخفاض معدل التنفس

الأرق

ردود أفعال غريبة

صداع حاد

تداخل الكلام أو عدم وضوح الرؤية

تصلب الرقبة

تصلب الرقبة