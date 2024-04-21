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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

دانتيل أسود.. ريم البارودي تثير ضجة بوزن زائد | شاهد

ريم البارودي
ريم البارودي

انطلق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في تمام الثامنة من مساء أمس، وتستمر فعالياته حتى 25 أبريل الجارى، حيث بدأت الفعاليات بحفل الافتتاح، واستقبال ضيوف المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم على السجادة الحمراء.

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وتألقت ريم البارودي، مرتدية فستانا طويلا من الدانتيل باللون الأسود، ذا تصميم جذاب ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم البارودي في المكياج على اختيار الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اللون البيج الغامق للشفاه. 

كما اختارت ريم البارودي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

صورة ريم البارودي 

ريم ريم البارودى صور ريم البارودي أخبار ريم البارودى مهرجان أسوان

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