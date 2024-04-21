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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| رسالة تحذير من رئيس جوجل بعد طرد 28 موظفا عارضوا مشروعًا مع إسرائيل.. وتحذير عاجل لجميع مستخدمي فيس بوك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


رسالة تحذير من رئيس جوجل بعد طرد 28 موظفا عارضوا مشروعًا مع إسرائيل 

 

كشفت تقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، أرسل رسالة تحذيرية لموظفي الشركة،  بعد توترات كبيرة شهدتها الشركة أدت لطرد 28 موظفا اعترضوا على مشروع مشترك مع إسرائيل.

 

حساباتك البنكية في خطر.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي فيسبوك 

 

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي فيسبوك من عمليات الاحتيال التي تستهدف سرقة بيانات المستخدمين الحساسة، والحصول على أموالهم.


كاميرا 50 ميجابكسل.. أفضل موبايل شبابي في 2024 من سامسونج

 

يتميز هاتف Galaxy A35 الذي تم إطلاقه مؤخرًا من شركة سامسونج بعدد من المواصفات الكبيرة مع كاميرا فائقة بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج قوي وبطارية ضخمة إلى جانب سعر يناسب الفئة المتوسطة.

 

فيفو تعلن رسميًا عن هاتف مميز ببطارية 6000 مللي أمبير 

 

أعلنت شركة "Vivo" الصينية رسميًا، إطلاق هاتفها vivo T3x 5G من الفئة المتوسطة مع عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

 

تسريبات تكشف سعر هاتف سامسونج Galaxy M15 في أوروبا 

 

كشفت تسريبات عن السعر الخاص بهاتف Galaxy M15 والذي أعلنت شركة سامسونج عنه في شهر مارس الماضي، حيث من المقرر أن يبدأ الهاتف أول جولة له في السوق الأوروبية.

 

ريلمي تستعد لإطلاق موبايل جبار من فئة الكبار مع سعر مناسب 

 

كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية تعتزم إطلاق واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية خلال الأيام المقبلة، كما سيتميز الهاتف بسعر مناسب.

 

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