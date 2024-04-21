أخبار التكنولوجيا| رسالة تحذير من رئيس جوجل بعد طرد 28 موظفا عارضوا مشروعًا مع إسرائيل.. وتحذير عاجل لجميع مستخدمي فيس بوك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، أرسل رسالة تحذيرية لموظفي الشركة، بعد توترات كبيرة شهدتها الشركة أدت لطرد 28 موظفا اعترضوا على مشروع مشترك مع إسرائيل.

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي فيسبوك من عمليات الاحتيال التي تستهدف سرقة بيانات المستخدمين الحساسة، والحصول على أموالهم.

يتميز هاتف Galaxy A35 الذي تم إطلاقه مؤخرًا من شركة سامسونج بعدد من المواصفات الكبيرة مع كاميرا فائقة بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج قوي وبطارية ضخمة إلى جانب سعر يناسب الفئة المتوسطة.

أعلنت شركة "Vivo" الصينية رسميًا، إطلاق هاتفها vivo T3x 5G من الفئة المتوسطة مع عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

كشفت تسريبات عن السعر الخاص بهاتف Galaxy M15 والذي أعلنت شركة سامسونج عنه في شهر مارس الماضي، حيث من المقرر أن يبدأ الهاتف أول جولة له في السوق الأوروبية.

كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية تعتزم إطلاق واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية خلال الأيام المقبلة، كما سيتميز الهاتف بسعر مناسب.