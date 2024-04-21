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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ريلمي تستعد لإطلاق موبايل جبار من فئة الكبار مع سعر مناسب

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme Narzo 70x 5G

كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية تعتزم إطلاق واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية خلال الأيام المقبلة، كما سيتميز الهاتف بسعر مناسب. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme Narzo 70x 5G سيتم الإعلان عنه في 24 أبريل المقبل، يث يتميز الهاتف بدعم شبكات الجيل الخامس 5G . 

وسيأتي هاتف ريلمي Realme Narzo 70x 5G بشاشة من نوع AMOLED ، مع جودة +FHD ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

وسيحتوي هاتف ريلمي Realme Narzo 70x 5G على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 45 وات.

ومن المحتمل أن يتوفر هاتف ريلمي Realme Narzo 70x 5G  بسعر يبدأ من حوالي 145 دولارًا أي ما يعادل حوالي 7 آلاف جنيه مصري. 

 

 

 

 

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