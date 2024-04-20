خالد سعد: زيارة «مدبولي» لمصنع «بيراميدز» للإطارات تؤكد على تطوير وتعميق الصناعة المحلية

تفقد اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصانع الإطارات " بيراميدز " المتخصص في إنتاج إطارات السيارات الملاكي بمقاسات مختلفة والموتوسيكلات ، على مساحة تصل إلى 30 ألف م2، بمحافظة بورسعيد.

االمؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء بمصنع بيراميدز

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الزيارة إنه يقوم بزيارة لأكبر مصانع المنطقة الصناعية في بورسعيد، الخاص بصناعة إطارات السيارات، متابعا: المصنع كان مختصا بإنتاج إطارات محددة .

وأضاف مصطفى مدبولي: "إنتاج الإطارات من مقاس 12 لـ 14 بدأ في مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات"، مضيفًا: "الصناعة أولوية بالنسبة لنا في الفترة المقبلة وأجهزة الدولة تعي أن استدامة النمو تبدأ من خلال التركيز على الصناعات".

وأشار “مدبولي” إلى أننا نشهد اليوم التشغيل التجريبي لأول مقاسات من إطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات، مضيفًا: "المصنع بحلول شهر أكتوبر 2024 سيكون قادرًا على تحقيق حجم إنتاج يغطي أكثر من 25 من الإنتاج المحلي".

اثناء تفقد رئيس الوزراء لمصنع بيراميدز

وفى هذا السياق قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم تعتبر خطوة ايجابية فى عالم الصناعة المحلية، حيث إننا نرى صناعة إطارات محلية الصنع فى مصر لأنه كان هناك مشكلة فى تصنيعها خلال الفترة الماضية .

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" صناعة الاطارات فى مصر ستؤثر بشكل كبير فى زيادة المكون المحلى وزيادة توطين الصناعات المحلية المصرية .

وتابع "سعد"، أنه لا يوجد أمل إلا أن نعتمد على الصناعة المحلية لانها أصبحت عنصرًا أساسيًا فى حياتنا ، بسبب صعوبة استيراد سيارة كاملة الصنع الآن.

وأكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، البنوك الآن لا تمول غير الصناعات المحلية فقط مثل مكونات الإنتاج أو قطع الغيار، لذلك لابد من وجود زيادة فى الصناعات المحلية .

المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات

وأوضح سعد ، ان توطين الصناعات المختلفة يعتبر اهتمام الدولة الفترة الحالية والقيادة السياسية مهتمة بتوطين الصناعة المختلفة .

واختتم الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات حديثه قائلا " نحن نحاول أن نضغط بكل ما نملك من قوة بان نجعل كل المستثميرن والمصانع ان تهتم بعملية التصنيع المحلى ، من اجل تطوير وتعميق الصناعة المحلية المصرية ".