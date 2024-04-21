باسم سمرة: اشتغلت مسلسل العتاولة وأنا مطمن ومبسوط

قال الفنان باسم سمرة إن مهنة الفن صعبة للغاية وتعتمد على التركيز الشديد ومرتبطة بالتوقيت والتصوير وأشياء أخرى.

جاء ذلك خلال حوار ابطال مسلسل العتاولة مع برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الأعلامي عمرو أديب.

وتابع باسم سمرة قائلا:" في رمضان أثناء تصوير مسلسل العتاولة كنا بنطبق شغل 24 ساعة عشان نخلص الحلقات وجميع المشاركين في العمل كانوا يتعاملون بأخوة وتعاون.

اجواء متوترة

وأكد الفنان باسم سمرة أنه لا يحب العمل في اجواء متوتره اطلاقا وجميع فريق العمل في مسلسل العتاوله كانوا متعاونين للغايه لافتا إلى أنه سبق وتعاون مع الفنان أحمد السقا فى كثيرا من الأعمال

وتابع باسم سمرة:" كنت شغال المسلسل وأنا مطمن وسعيد ومبسوط".