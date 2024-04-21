بإطلالة جذابة.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ملك احمد زاهر بفستان أخضر ، وميك أب خفيف، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

و يذكر أن كانت قد تألقت ملك احمد زاهر في رمضان 2024 بمسلسل محارب

وكانت قد قالت ملك أحمد زاهر لـ صدي البلد إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل محارب مع الفنان حسن الرداد، إلى أنها تجسد شخصية فتاة تسمي راندا إنفلونسر.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

وشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، ، ملك احمد زاهر، أحمد زاهر، ، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، ، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى.

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