رفع 191 طن تراكمات قمامة بحرم السكك الحديدية شرقي الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية إن شركة نهضة مصر للنظافة الحضرية قامت اليوم برفع ١٩١,٤ طن تراكمات قمامة بحرم السكك الحديدية بنطاق الحي.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، للشركة بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول مسار السكك الحديدية ، وتكليفاته لرؤساء الأحياء بمتابعة الأعمال لحظيا ، لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن ، والذي يأتي في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو.



وأوضح حبيب أن تلك التراكمات تم رفعها اليوم بمزلقان باكوس ومزلقان سنيما ليلى ومزلقان الظاهرية بنطاق الحي ، مؤكدا على كافة الادارات المعنية بالحي بضرورة التواجد على مدار اليوم ومتابعة أعمال رفع التراكمات والتأكد من تواجد المعدات اللازمة ، وتقديم الدعم اللازم والتعاون مع مسئولي الشركة وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ ، لحين الانتهاء من رفع كافة التراكمات ، وشدد على استمرار المتابعة وعدم السماح بعودة أية تراكمات مرة أخرى بطول المسار بنطاق الحي .