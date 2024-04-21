حسين لبيب: الزمالك مطالب بدفع 2 مليون و400 ألف يورو

نشر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك.

وقال حسين لبيب: بعد الفوز على الأهلي شعرت بالسعادة ولكن في اليوم التالي نظرت للواقع ووجدت إننا مطالبين بدفع 2 مليون و400 ألف يورو من جديد بسبب قضية خالد بو طيب.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.