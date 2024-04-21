اليوم.. طلاب صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

يواصل اليوم الأحد، طلاب صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية، أداء امتحانات نهاية العام، وسط متابعات ميدانية مكثفة، لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي، الامتحان اليوم، في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الإجتماعية.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي، الامتحان اليوم في مادتي أصول الدين (ورقة أولى) (التفسير والحديث، والعلوم.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، الامتحان في مادتي أصول الدين (ورقة أولى) (التفسير والحديث، والعلوم.

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي في معاهد البعوث الإسلامية، الامتحان في مادتي الفقه والقرآن الكريم وتجويده.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي في معاهد البعوث الإسلامية، الامتحان في مادتي الفقه والقرآن الكريم وتجويده

وفي برنامج كبار السن، يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والقرآن الكريم.

