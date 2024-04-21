احذر.. هل يسبب انتشار الذباب الصحراوي خطرا على المواطنين

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا مهما تحذر فيه المواطنين من انتشار الذباب الصحراوي الذي جاء مصاحبا لرياح الخماسين ونصحت بضرورة إحكام إغلاق النوافذ منعا لدخول الذباب إلى المنازل.

انتشر الذباب الصحراوي في مصر في مرسى مطروح والسلوم بفعل العاصفة الترابية الرملية السودانية الجنوبية الصحراوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وشددت الأرصاد على ضرورة غلق النوافذ لعدم التضرر جراء انتشار الذباب الصحراوي، والذي يعد من أنواع البعوض النهاري ولا ينشط ليلًا.

و في الفيديو التالي نكشف اسباب تحذير الارصاد الجوية من انتشار الذباب الصحراوي …