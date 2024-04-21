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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الخشت»: تحديث شامل لنظام المستشفى الفرنساوي ونجحنا في تأمين التمويل اللازم للمشروع|صور

صدى البلد

عقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا، بقاعة أحمد لطفي السيد، لمتابعة أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، في إطار اهتمام إدارة الجامعة بتطوير مستشفياتها الجامعية والمساهمة فى تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، وتقديم خدمات طبية بكفاءةعالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.

وفي مستهل الاجتماع، عرض الدكتور محمد الخشت، موافقة مجلس الوزراء على قيام الجامعة بتنفيد مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، في ضوء توجيه من القيادة السياسية بتحسين الخدمات الطبية وتحت رعايتها الكريمة لكل المشروعات الكبرى التي تخدم المواطن المصري.

كما استعرض الاجتماع، ما تم من إجراءات لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) فى ضوء رؤية التطوير والتحديثات الجذرية التى قدمها الدكتور محمد الخشت في اجتماع مجلس الجامعة بجلسته نوفمبر 2023، للنهوض بقصر العيني (الفرنساوى)، بهدف تحديث شامل لنظام المستشفى وإحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق وشراء الأجهزة الطبية ليكون مستشفى الفرنساوى وفق الكود العالمي للمستشفيات.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور محمد الخشت بضرورة تشكيل لجنة لإدارة ومتابعة تنفيذ التطوير طبقًا للمعايير القياسية للمستشفيات وفى ضوء الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية، كما وجه لتشكيل لجان مختصة لاتخاذ آليات تنفيذ أعمال التطوير وفق تنسيق مشترك بين كافة اللجان وتكليفهم بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لأعمال التطوير، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير وفقًا للمخطط المعتمد.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أنه طوال العام الماضي تم بذل الجهود لتأمين ميزانية لمشروع تطوير مستشفى الفرنساوي؛ منها عرض المشروع على لجنة الموازنة ولجنة التعليم بالبرلمان حيث تم تأييد ودعم من أعضاء البرلمان وتمت الموافقة من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحاضرين بالجلسة، مشيرًا إلى أن تمويل المشروع سيكون جزءا منه من الدولة وجزء من التمويل الذاتي للجامعة وجزء تمويل من البنوك، وبالفعل نجحت إدارة الجامعة في تأمين التمويل اللازم للمشروع من بنك مصر بمبلغ 150 مليون" والبنك الأهلي بمبلغ 20 مليون، و لصالح أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، في إطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذي يأتي ضمن مشروعها الضخم الذي أطلقه الدكتور محمد الخشت مؤخرًا لتطوير الفرنساوي وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.

كما أعلن الدكتور محمد الخشت، أن خطة تطوير مستشفى الفرنساوي لا تكتفي بشراء الأجهزة الطبية وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الأقسام والمصاعد والتكييف والطوارئ ووحدات الرعاية المركزة، ولكن ستتضمن تحسين طريقة الإدارة وتحقيق إصلاح مالي وإداري وتحسين أحوال العاملين بها، مؤكدًا ثقته في أن جميع قيادات المستشفى الإدارية والطبية قادرة على جعل الفرنساوي من أعظم المستشفيات.

ويستهدف مشروع تطوير مستشفى الفرنساوي الارتقاء بالمستشفى طبقًا للمعايير القياسية للمستشفيات، والمشاركة في المبادرات الرئاسية ومواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات حتى تتوافق المستشفى مع نظام التأمين الصحى الشامل، حيث يتضمن المشروع عدة محاور: أولها تطوير جذري شامل للبنية التحتية، وثانيها ربط الأنظمة المختلفة بنظام ذكي للتحكم، وثالثها تطوير النظم الإدارية وحوكمة نظم الإدارة وتحديث شامل لنظم المستشفى.

حضر الاجتماع، الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب الشيحي المشرف على مستشفى الفرنساوي، والدكتور فؤاد راسخ نائب مدير مستشفى الفرنساوي، والدكتور هشام زايد نائب مدير الفرنساوي ، والدكتور محمد عبد المجيد مدير مستشفى المنيل التخصصي، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني لرئيس جامعة القاهرة، والأستاذ نصر الروبي رئيس الإدارة المركزية لشئون قطاع رئيس الجامعة.

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