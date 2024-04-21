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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك في مواجهة حاسمة أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية الإفريقية

صدى البلد

تنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وتقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي.

**البث التلفزيوني:**
- قناة beIN Sports HD 6 - مع التعليق بواسطة علي محمد علي

ويسعى الزمالك لتحقيق فوز كبير لتسهيل مهمته في لقاء الإياب المقبل في غانا.

**الحكام:**
- الحكم الرئيسي: صامويل أويكوندا من رواندا
- المساعد الأول: إيفينالدو ميريليس من أنغولا
- المساعد الثاني: موديبو ساماكي من مالي
- الحكم الرابع: بوبو تراوري من مالي
- حكم الفيديو: مكاليما زينيث من جنوب إفريقيا

 ويسعى الزمالك لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، كما يتوقع أن يعتمد دريمز على خطة دفاعية والتحولات الهجومية السريعة لخطف الهدف الثمين.
ويعتمد فريق دريمز علي جون أنتوي، الذي يحمل خبرات اللعب في الدوري المصري ومن المتوقع أن يكون عنصراً مهماً لفريقه في المباراة.

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