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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هذا هو الموعد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة خلال هذه الأيام أعلى من المعدلات الطبيعية من درجة إلى درجتين، على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، ان درجات الحرارة اليوم أنخفضت عن الأمس بمعدل من درجتين لـ 3 درجات، مؤكدة أن ادرجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 29 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية في المحافظات الساحلية أقل من القاهرة الكبرى، والأجواء دافئة ، ولكن خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر بها بعض البرودة، خاصة في المحافظات التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

وأشارت منار غانم إلى أن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين سيشهد ارتفاعات في درجات الحرارة ، وستصل الذروة على القاهرة الكبرى خلال يوم الأربعاء إلى 40 درجة مئوية.

منار غانم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية المحافظات القاهرة

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