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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دعم أوكرانيا.. روسيا: أمريكا تخوض حربًا هجينة مع موسكو

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت روسيا اليوم، الأحد، أن موافقة المشرعين الأمريكيين على تخصيص 60.84 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا تظهر أن واشنطن تخوض بشكل أعمق حربًا هجينة مع موسكو.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضحت الخارجية الروسية، أن الحرب الهجينة من شأنها أن تنتهي بإهانة على قدم المساواة مع فيتنام أو أفغانستان، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تستخدم الأوكرانيين وقودا للحرب.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، أمس السبت، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك على الرغم من اعتراضات قوية من الجمهوريين المتشددين.

وبموافقة المجلس، ينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين. 

وحث زعماء أمريكيون، من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على طرح الأمر للتصويت.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون يوم الثلاثاء، على أن يتم الإقرار النهائي خلال الأيام التالية تمهيدا لعرضه على بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا.

وتوفر مشاريع القوانين 60.84 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، منها 9.1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية، و8.12 مليار دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك تايوان.

روسيا أوكرانيا واشنطن المشرعين الأمريكيين

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