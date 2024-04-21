الكونفدرالية الأفريقية.. خالد الغندور يدعم فريق الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

حرص خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :"ربنا يوفق الزمالك النهاردة و يكسب بنتيجة مريحة رغم النقص العددي الكبير و يفرح جمهوره العظيم قولوا يا رب ".

تنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وتقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي.

**البث التلفزيوني:**

- قناة beIN Sports HD 6 - مع التعليق بواسطة علي محمد علي

ويسعى الزمالك لتحقيق فوز كبير لتسهيل مهمته في لقاء الإياب المقبل في غانا.

**الحكام:**

- الحكم الرئيسي: صامويل أويكوندا من رواندا

- المساعد الأول: إيفينالدو ميريليس من أنغولا

- المساعد الثاني: موديبو ساماكي من مالي

- الحكم الرابع: بوبو تراوري من مالي

- حكم الفيديو: مكاليما زينيث من جنوب إفريقيا



ويسعى الزمالك لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، كما يتوقع أن يعتمد دريمز على خطة دفاعيةوالتحولات الهجومية السريعة لخطف الهدف الثمين.

ويعتمد فريق دريمز علي جون أنتوي، الذي يحمل خبرات اللعب في الدوري المصري ومن المتوقع أن يكون عنصراً مهماًلفريقه في المباراة.