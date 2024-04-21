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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بمحلة أبو علي وسمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

 و بدأت أعمال التسليم من يوم 15/4/2024 ، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالصوامع والشون للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية .

في جولته المسائية.. محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية بمحور أم القرى ومستشفى طنطا

بدأت الجولة بتفقد محافظ الغربية ، عملية تسليم الأقماح، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالمحلة، منها شونة الفاخر بمحلة أبو علي بسعة تخزينية تصل إلى  9600 طن.

 

 وفي سمنود تفقد المحافظ مركز التجميع المركزي بسمنود والذي تبلغ سعته التخزينية 6000طن حيث اطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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