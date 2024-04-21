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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ تخطيط: مشروعات الإسكان هدفها رفع جودة حياة المواطن وخلق فرص عمل |فيديو

مشروعات الإسكان
مشروعات الإسكان

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن مشروعات الإسكان التي تفقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس سواء في بورسعيد أو دمياط، أكدت السير في الاتجاه الصحيح من جانب القيادة السياسية منذ عام 2014، في مشروع رفع جودة حياة المواطن المصري وخلق فرص عمل له.

وأضاف فرج، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قبل عام 2024 كان نصيب المواطن من الفراغ المخصص له يقل عن نصف متر، مؤكدًا أن اليوم تصل معدلات نصيب الفرد من الفراغات والمساحة الخضراء إلى ما بين 7 و10 أمتار، معقبًا: "هذا معناه أن الحياة اختلفت للمواطن في كل المشروعات التي تطرحها الدولة".


وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن أهم تسهيل تقدمه الدولة في مجال الإسكان، هو التمويل العقاري، وهي تقسيط الوحدة السكنية للمواطن طبقًا لدخله الشهري وعلى مدى طويل، مما جعله يشعر بالسكينة والاطمئنان في وجود جميع الخدمات المتكاملة من مستشفى ومدرسة ومسجد، بالإضافة إلى أماكن فرص عمل.
 

مشروعات الاسكان مصطفى مدبولي بورسعيد دمياط التمويل

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