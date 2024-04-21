سفير مصر بلبنان: القاهرة تسعى إلى سرعة إنهاء الفراغ الرئاسي في بيروت

استضاف السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، اجتماعات سفراء دول المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، أعضاء اللجنة الخماسية حول لبنان، وفق ما ذكر حساب موقع وزارة الخارجية على فيسبوك.

واستضاف السفير علاء موسى عددًا من الكتل النيابية هي كتلة الاعتدال الوطني برئاسة النائب فيصل كرامي، وكتلة تجدد بمشاركة النواب فؤاد مخزومي وأشرف ريفي وأديب عبد المسيح، وكتلة نواب التغيير، وكتلة حزب الطاشناق الأرمني.

كذلك استضاف السفير المصري اجتماعاً تشاورياً لسفراء الدول الخمس للتباحث في نتائج الاجتماعات المكثفة التي أجراها سفراء اللجنة الخماسية على مدار الأسبوع الماضي مع مختلف الأحزاب السياسية والكتل النيابية.

عقب هذه اللقاءات، صرح السفير موسى بأن مصر تسعى بالتعاون مع أعضاء اللجنة الخماسية إلى سرعة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، واستكمال المؤسسات الدستورية والمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

وأكد السفير أن مصر حريصة للغاية على ضمان أن تكون جهود اللجنة الخماسية داعمة لسيادة لبنان واستقلالية قراره الوطني وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأن الدول أعضاء اللجنة الخماسية الشقيقة والصديقة للبنان تنطلق من واقع علاقتها ومسئوليتها التاريخية تجاه الشعب اللبناني للمساعدة في توفير المناخ الإيجابي والثقة بين مختلف الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت.