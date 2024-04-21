الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيًا بينهم جرحى خلال عدوانه على مخيم نور شمس

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلال عدوانها الذي استمر لنحو ثلاثة أيام على مخيم "نور شمس" اعتقلت 50 فلسطينيا، بينهم جرحى، مشيرا إلى أنه جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد عمليات تحقيق ميداني معهم.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم الأحد، إن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني الواسعة، رافقتها اعتداءات وانتهاكات جسيمة ومروعة بحقّ المواطنين، من بينها استخدام الفلسطينيين العزل كدروع بشرية ورهائن.

وبيّن، أن محافظة طولكرم ومخيميها (نور شمس، وطولكرم) شهدا بعد السابع من أكتوبر، عدة اجتياحات، نفذ خلالها جيش الاحتلال جرائم وعمليات اعتقال واسعة هي الأكبر في المحافظة منذ انتفاضة الأقصى، وبلغت حالات الاعتقال ما لا يقل عن 500،.

ووفقا لمعطيات نادي الأسير، فإن عدد ما أبقى الاحتلال على اعتقالهم من مخيم "نور شمس" خلال الاجتياحات لا يقل عن (100) مواطن من المخيم فقط.

وأكّد نادي الأسير، أن ما تشهده محافظة طولكرم، ما هو إلا امتداد لسلسلة اجتياحات واسعة تعرضت لها منذ أكثر من عامين، وهي الأوسع والأكبر منذ انتفاضة الأقصى، وتعمد جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات تدمير واسعة واستهداف البُنى التحتية بشكل أساس في مخيماها، في إطار استهداف الاحتلال الإسرائيليّ للوجود الفلسطيني المستمر على مدار الساعة.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضّفة بما فيها القدس في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ شعبنا في غزة، حيث تجاوزت حالات الاعتقال في الضفة بعد السابع من أكتوبر الماضي، ما لا يقل عن (8400)، رافقها جرائم وإعدامات ميدانية واسعة، طالت كافة فئات المجتمع.