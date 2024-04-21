هذا ما دار بين أردوغان وهنية خلال اجتماعهما في تركيا

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة اسطنبول، الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة و"الحاجة الملحة" لوقف إطلاق النار، حسبما ذكر مكتبه، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ويعد هذا هو أول لقاء بين أردوغان وهنية منذ 7 أكتوبر الماضي عندما بدأت إسرائيل غزوها العسكري لغزة في أعقاب هجوم حماس، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرى زعيم حماس محادثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة.

وخلال اللقاء، قال الرئيس أردوغان إن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للفت انتباه المجتمع الدولي إلى اضطهاد الفلسطينيين، وأكد في كل فرصة على ضرورة وضع حد للفظائع والحاجة الملحة إلى وقف دائم لإطلاق النار، جاء ذلك في بيان للرئاسة التركية.

وقال أردوغان إن تركيا زودت غزة بأكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية من أجل “تخفيف بعض المعاناة” وستواصل القيام بذلك.