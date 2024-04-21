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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير اقتصادي: الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم القطاع الخاص |فيديو

محمد البهواشي
محمد البهواشي

أكد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أنّ الدولة المصرية اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي التعامل مع المستثمر بشكل إيجابي، مضيفا «نحن نرى رأس الهرم القيادي المتمثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء، وكيفية تعاملهما مع المستثمرين، وتذليل كل العقبات التي من الممكن أن تقابلهم».

وشدد البهواشي خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه لا يوجد تمييز ما بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التي جرى تداولها في إصلاحات البنية التشريعية، راعت الحياد التنافسي بين المستثمرين.

وتابع: «اليوم نري تذليل لكل العقبات لاستكمال الجهود، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الانتاج الزراعي والصناعي».

وأشار الى أنّ جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المدن الصناعية، تهدف لدعم الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه هي أبلغ رسالة أن الدولة تبذل كل جهدها لدعم القطاع لزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، وسد احتياجات السوق المحلية، والتوجه بالفائض للسوق العالمي في شكل تصدير.
 

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