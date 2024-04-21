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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 104 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب للتحقيق لتقصيرهم

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احالة 104 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية  والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق وذلك بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المنزلة والجمالية وميت سلسيل ودكرنس والمنصورة وشربين وبلقاس وجمصه من بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية واثناء حملات المرور والتفتيش.. 
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقارير التي اعدها، الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..
وقد أوضحت التقارير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 41 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري كفر حجاج بالمنزلة والوحدات الصحية في منشأة عبد الرحمن والمحمودية بدكرنس وبمستشفي المنزلة العام ومستشفي دكرنس العام ومستشفي صدر دكرنس ومستشفي الجمالية المركزي ومستشفي ميت سلسيل والوحدات الصحية في كل من الحصص والعيادية وموسي شكري وكفر الاطرش وكفر ابو يوسف بشربين وبالوحدات الصحية في ميت مزاح وبدواي بالمنصورة وعصفور والجزاير والماكينة ببلقاس ومستشفي جمصه المركزي، ميت طريف بدكرنس وكفر بدواي وبدواي بالمنصورة، كما انه تمت الاحالة للتحقيق لعدد 12 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة في عدد من مراكز الشباب وجدت مغلقة اثناء المرور شملت نادي دكرنس الرياضي ومراكز شباب ميت مجاهد والكرما وطريف بدكرنس والجمالية وميت مرجا سلسيل بالجمالية والكفر الجديد بميت سلسيل والحصص والعيادية وكفر الحاج شربيني وكفر ابو زاهر بشربين وقولنجيل بالمنصورة،  كما تمت الاحالة للتحقيق لعدد11 من العاملين بقطاع الطب البيطري مسئولي الوحدات البيطرية في الجمالية وشربين والحصص وكفر الحاج شربيني والادارات البيطرية في الجمالية وشربين والادارة البيطرية بالمنصورة وكفر الاطرش.
 

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الوحدات الصحية والبيطرية ديوان عام المحافظة قطاع الصحة مدير إدارة المتابعة مستشفى دكرنس العام وحدات خدمية

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