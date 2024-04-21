الرواتب هتزيد..بشرى سارة لـ 18 مليون موظف بإستثناء هذه الفئات|والتطبيق في هذا الموعد

يرتفع معدل البحث الآن عن زيادة المرتبات، وتفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية، بالتزامن مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن 18 مليون مواطن يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بزيادة 2500 جنيها، لافتًا إلي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسة التي تمتنع عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور خاصة في حال أنها لا تعاني من أي تحديات مالية.

وقال "خضر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": طبقا لقرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه بدءًا من من شهر مايو.

وأضاف:"الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنه ملزم للقطاع الخاص، والقرار صدر بالتوافق والتراضي بين ممثلي النقابات العمالية والوزارات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال".

استثناء بعض المؤسسات من الحد الأدنى للأجور

ولفت: "الشركات التي تتعرض لبعض التحديات وتعاني من التعثر يجب عليها التقدم لمنظمة أصحاب الأعمال التابعة لها بالأوراق الرسمية التي تثبت أنها لا تستطيع أن تفي بأجورها حتي يتم استثناؤها من الوفاء بتطبيق الحد الأدني للأجور 6000 جنيه، ولجنة التظلمات برئاسة وزير العمل ستقوم بفحص أوراق تلك المؤسسة".

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشار: "18 مليون مواطن يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، لافتًا إلي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسة التي تمتنع عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور خاصة في حال أنها لا تعاني من أي تحديات مالية".

يُشار إلى تصريحات سابقة لمتحدث العمل، أوضح خلالها أن المنشأة التي لا يمكنها تحمل زيادة الحد الأدنى، فإنّ الأمر ستتحمله الوزارة لفترة من خلال صندوق الطوارئ.

وكانت الحكومة قد قررت زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 71%؛ ليرتفع من 3500 جنيه إلى ستة آلاف جنيه شهريًّا، والتطبيق بدايةً من شهر مايو المقبل.

وأعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مضيفة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

ومن جانبه، قال شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مايو بدءًا من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ويتساءل كثيرون االموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص عن موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024، حيث تتجه أنظارهم حول جدول الحد الأدني للأجور الجديد وتاريخ الصرف وما هي قيمة المرتبات بعد الزيادات الأخيرة وأماكن الصرف.

حسب تصريحات وزارة المالية من المقرر صرف مرتبات العاملين بالدولة بداية من اليوم الأحد الموافق 21 إبريل ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.

ويمكن صرف مرتبات شهر إبريل 2024 طبقًا لما أعلنته الحكومة المصرية من خلال عدد من الطرق وهي كالتالي:

1- البنوك المصرية.

2- ماكينات الصراف الآلي ATM.

3- البريد المصري.