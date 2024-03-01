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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إقرار زيادة المرتبات نهائيا.. حافز تكميلي من الحكومة لهؤلاء الموظفين

حافز تكميلي للموظفين
حافز تكميلي للموظفين

بعد موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، أقرت الحكومة شرائح المرتبات للدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعدما أصدر البرلمان قانونًا جديدًا ينص على صرف العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة للموظفين، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتبكير صرف موعدها وهو دفع الحكومة لتقديم قانون للبرلمان تمت الموافقة عليه.

يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تبكير موعد صرف العلاوات الدورية للموظفين، والتي بموجبها تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري لللدولة والموظفين، وذلك في ضوء حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة مؤخرًا لمواجهة تبعات الأعباء الاقتصادية واضطرابات السوق.

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وجاءت موافقة مجلس الوزراء على الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات وتعيين شرائح مرتبات الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة، في ضوء القوانين الصادر عن البرلمان مؤخرًا، والتي يستعرضها التقرير التالي، متطرقًا كذلك على قيمة الحد الأدنى للشرائح والدرجات الوظيفية المختلفة.

شرائح المرتبات للدرجات الوظيفية بالدولة

ووفقًا لقرار الحكومة فإن الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات لأصحاب الدرجة الممتازة يكون 12 جنيه شهريًا، أن أصحاب الدرجة العالية، فيكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف جنيه شهريًا، ودرجة المدير العام يكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة الأولى يكون الحد الأدنى للأجور 7500 جنيه شهريًا.

زيادة المرتبات

ويكون الحد الأدنى للأجور لأصحاب الدرجة الثانية 7000 جنهي شهريًا، والحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة 6750 جنيه شهريًا، ويكون لأصحاب الدرجة الرابعة نحو 6500 جنيه شهريًا، و لأصحاب الدرجة الخامس 6250 جنيه شهريًا، فيما يكون الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة 6000 جنيه شهريًا.

حافز تكميلي من الحكومة

ومنحت الحكومة حافزًا تكميليًا للموظفين، وذلك وفقًا للقرار الصادر من قبل مجلس الوزراء، يمنح العامل أو الموظف حافز يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

وذكر قرار الحكومة في توضيحه أن هذه القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور تكون مناسبة لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

حافز تكميلي للموظفين

وكان مجلس النواب قد أقر زيادة المرتبات للفئات التالي، بالقانون الجديد الصادر، حيث تضمن صرف علاوات وحوافز.

الزيادات الشهرية
بالنسبة للزيادات الشهرية في المرتبات، فقد جاءت كالتالي:
- زيادة 1000 جنيه شهريا للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)

- زيادة 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)

- زيادة 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).

العلاوات

وفيما يخص العلاوات التي تمنح شهريًا، فقد نص على التالي:

- علاوة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيه

- علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيه

الحافز الإضافي

أما فيما يخص الحوافز الشهرية التي تمنح لموظفين فقد جاءت كالتالي:
- زيادة الحافز الإضافي ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة

- يزاد الحافز الإضافي 50 جنيها لكل درجة ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة

موعد تطبيق الشرائح الوظيفية الجديدة

ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة المرتبات والشرائح الوظيفية الجديدة بداية من أول مارس المقبل، وهي تشمل قرارات رئاح الوزراء ومن قبلها القوانين الصادر عن مجلس النواب والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تشمل كل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولا يستثنى أحدًا من تلك الزيادة.

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