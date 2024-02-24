بعد التصديق على زيادة المرتبات.. تفاصيل حظر الجمع بين علاوتي مارس 2024

أيام قليلة ويتقاضى الموظفين زيادة المرتبات مارس 2024، والتي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعجيل بصرفها، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، يوم الخميس الماضي، والذي يعد إعلانًا رسميًا بتطبيق الزيادة التي سبق ووجه بها الرئيس السيسي الشهر الماضي، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

القانون الخاص بـ زيادة المرتبات الذي صدق عليه الرئيس السيسي، وضع بعض القواعد الخاصة بعملية تطبيق الزيادة وصرفها للموظفين، إذ أن الزيادة تصرف وفقًا لبنود واردة بالقانون رقم 9 لسنة 2024 الخاص بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي لعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات.

زيادة المرتبات رسميا بعد تصديق الرئيس

ومنح القانون زيادة المرتبات للعاملين من غير المخاطبين بأحاكم قانون الخدمة المدنية، حيث يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية لهم، من أول مارس المقبل، ويمنحون 15% من الأجر الأساسي لمل منهم في 29 فبراير 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيه شهريا، واعتبر القانون أن تلك العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم من 1 مارس 2024.

وهذه الحالة الثانية التي يحصل فيها الموظفون على زيادة المرتبات، على اعتبار أن الحالة الأولى خاصة بالمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية، والذين يمنحون بداية من 1 مارس 2024 علاوة دورية تقدر بـ 10% من الأجر الوظيفي لكل من منهم في 29 فبراير 2024، وبحد أدنى 10%، وتدخل ضمن الأجر الوظيفي وفقًا لما نص عليه القانون.

الحالة الثالثة التي تمنح فيها علاوة دورية للموظفي، وبمكوجبها تحصل زيادة المرتبات 2024، هي العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث ينص القانون الموقع من قبل الرئيس السيسي على أنه يصبح في الأول من مارس 2024 واعتبارا من هذا التاريخ، تمنح الشركات سالفة الذكر العاملين لديها منحة تصرف شهريا من موازنتها الخاصة تعادل نسبة الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

حظر الجمع بين علاوتي مارس

وحظر القانون الخاص لـ زيادة المرتبات والعلاوات الجمع بين العلاوتين الورادة بـ الحالتين الثانية والثاثة، أي العلاوة التي يتقاضاها غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

حيث أنه إذا كان الموظف غير خاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، ويعمل بإخدى شركات قطاع الأعمال أو القطاع العام، وباالتالي يجمع بينهما، فلا يجوز في تلك الحالة أن يجمع بين صرف العلاوتين في الجهتين، وإنما تصرف له جهة واحدة.

تفاصيل زيادة المرتبات بعد تصديق الرئيس السيسي

وبعد تصديق الرئيس السيسي على زيادة المرتبات، ننشر تفاصيل العلاوة الدورية زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي جاءت كالتالي:

- زيادة 1000 جنيه شهريا للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)

- زيادة 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)

- زيادة 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).

++ زيادة العلاوات الدورية والخاصة

- 10 % علاوة دورية من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

- 15 % علاوة خاصة لغير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.

- زيادة الحافز الإضافي ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة

- زيادة 50 جنيه لكل ردجة حتى يصل إلى 900 جنيه للدرجة المالية الممتازة

- زيادة بدل المعلمين من 75 إلى 180 جنيه شهريا

- زيادة الحافز الشهري الإضافي نت 140 إلى 185 جنيه

- زيادة حافز الإدارة المدرسية 300 جنيه للوكيل و 500 جنيه للمدير

- زيادة مكافأة امتحانات النقل للتراوح من 100 جنيه إلى 310 جنيه

زيادات أعضاء المهن الطبية والتمريض

- زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية من 250 إلى 300 جنيه

- زيادة خاصة في بدل السهر والمبيت تقترب من 100%.

- رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 إلى 60 ألف جنيه

- يبدأ التطبيق في شهر مارس المقبل

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ومن المنتظر أن تطبق الزيادة بداية من شهر مارس المقبل، حيث يحصل الموظفون على زيادة المرتبات الواردة بالقانون الصادر برقم 9 لسنة 2024، الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.