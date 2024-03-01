بعد قرار الحكومة| جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة والتطبيق في هذا الموعد

الحد الأدنى للأجور 2024.. يرتقب ملايين الموظفين والعاملين بالدولة قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور ، لاسيما بعد قرار الحكومة بتطبيق زيادة جديدة فى الأجور تشمل تعديل الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة دورية سنوية وحافز تكميلي تتراوح قيمتها فى المجمل بين 1000 جنيه لـ 2000 جني مع مرتبات شهر مارس 2024.





وتصدرت محركات البحث في هذه الفترة ، موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة خلال شهر مارس، وقبل حلول شهر رمضان، حيث تأتي هذه الحزمة الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع مستوى الحياة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وبالت



في سياق متصل ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.



ويبدأ اعتبارًا من مرتب مارس 2024، تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 6000 جنيه للعاملين فى أدنى الدرجات الوظيفية مقارنة بنحو 4000 جنيه قبل قرار الزيادة.

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جدول أجور العاملين بالدولة



وبموجب قرار تعديل قيم الحد الأدنى للأجور، يصبح جدول أجور العاملين بالدولة تبعًا للدرجات الوظيفية كما يلى:



6000 جنيه للدرجة السادسة.

6250 جنيه للدرجة الخامسة.

6500 جنيه للدرجة الرابعة.

6750 جنيه للدرجة الثالثة.

7 آلاف جنيه للدرجة الثانية.

7500 جنيه للدرجة الأولى.

9000 جنيه لدرجة مدير عام.

10000 جنيه للدرجة العالية.

12000 جنيه للدرجة الممتازة.



صرف مرتبات شهر مارس في هذا الموعد



ومن المقرر أن تشمل تعديلات الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالدولة المؤقتين والمعينين على حساب الموازنة العامة للدولة، سواء فى دواوين الوزارات والمحافظات والهيئات التابعة لها، بحسب تعليمات وزارة المالية اعتبارًا من مرتبات شهر مارس 2024، والمقرر صرفها يوم 21 مارس الجاري .

وكانت حددت وزارة المالية في وقت سابق، 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024 لتزامنها مع شهر رمضان المبارك .