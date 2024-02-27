بخلاف زيادة المرتبات مارس 2024.. بدلات وحوافز جديدة لهذه الفئة من الموظفين

بخلاف زيادة المرتبات مارس 2024 مشروع قانون جديد خاص بـ المهن الطبية داخل البرلمان، يتسهدف دمج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون، كي يستفيدوا من نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).

ونص مشروع القانون على منح نسب بدل البدلات والحوافز لأعضاء القطاع الطبي بما فيهم خريجو كليات تكنولوجيا العوم الصحية، بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة حوافز خاصة وحوافز إضافية، بخلاف زيادة المرتبات، وهي تختلف بحسب المهنة وعدد سنوات الدراسة، وليس لها علاقة بـ زيادة المرتبات مارس 2024 وفقًا لما يلي:

بدلات وحوافز أعضاء المهن الطبية

يحصل الطبيب البشري الذي بلغت سنواته الدراسية 7 سنوات، على حافز خاص 450% وحافز إضافي 150 %، ليكون الإجمالي 600%.

يحصل طبيب الأسنان على الذي بلغت سنواته الدراسية 6 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل علاج طبيعي على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل طبيب بيطري على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل اخصائي تكنولوجي صحي تطبيقي على الذي بلغت سنواته الدراسية 4 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل تمريض عالي على الذي بلغت سنواته الدراسية 5 سنوات، على حافز خاص 370% وحافز إضافي 130% ليكون الإجمالي 500%.

يحصل كميائيون / فزيائيون على الذي بلغت سنواته الدراسية 4 سنوات، على حافز خاص 340% وحافز إضافي 110% ليكون الإجمالي 450%.

يحصل فني تمريض / فني صحي على الذي بلغت سنواته الدراسية دبلوم 3 أو 5 سنوات، على حافز خاص 320% وحافز إضافي 100% ليكون الإجمالي 420%.

ويتضمن ذلك الحوافز المقررة بالقانون رقن 114 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2001 وتصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.

بدل السهر والمبيت

كما تضمن مشروع القانون تحديد بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، وفقًا لما يأتي:

الاستشاري / وما يعادله يحصل على 250 جنيها بدل سهر 4 أيام شهريا، و 375 جنيها بدل مبيت 4 أيام شهريا أيضًا.

الإخضائي وما يعادله يحصل على 200 جنيه بدل سهر كل 6 أيام شهريا، و300 جنيه بدل مبيت كل 6 أيام شهريا.

مساعد إخصائي وما يعادله يحصل على 175 جنيها بدل سهر كل 8 أيام شهريا و 260 جنيها بدل مبيت كل 8 أيام شهريا,

الطبيب المقيم وما يعادله يحصل على 150 جنيه بدل سهر كل 10 أيام شهريا، و225 جنيها بدل مبيت كل 10 أيام شهريا.

الطبيب المكلف يحصل على 125 جنيها بدل سهر كل 10 أيام شهريا و185 بدل مبيت كل 10 أيام شهريا.

إخصائي تكنولوجي صحي تطبيقي يحصل على 100 جنيه بدل سهر كل 12 يوما شهريا، و 150 جنيها بدل مبيت كل 10 أيام شهريا.



إخصائي تمريض يحصل على 100 جنيه بدل سهر 12 يوم شهريا و150 جنيها بدل مبيت كل 12 يوما شهريا.

فني تمريض يحصل على 75 جنيها بدل سعر لـ 15 يوما شهريا، و 115 جنيها بدل مبيل لـ 15 يوما شهريا.

فنية صحية وفقًا لحاجة العمل تحصل على بدل سهر 50 جنيها لـ 10 أيام شهريا، و 75 جنيها بدل مبيت كل 10 أيام.

أهداف ضم فئات تكنولوجيا العلوم الصحية

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم المهن الطبية، أنه في ضوء التطور الطبي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة كما هو الحال في الجامعات التكنولوجية، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الأمر الذي يستدعي تدخلا تشريعيا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية ويمنحون بدلات التي ليس لها علاقة بـ زيادة المرتبات 2024.

القانون بخلاف زيادة شهر مارس

ويأتي مشروع القانون وما حدده من نسب بدلات وحوافز، بخلاف زيادة المرتبات مارس 2024 أعضاء المهن الطبية المقررة في شهر مارس المقبل، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنحت التعديلات للفئات الجديدة المدمجة ضمن أعضاء هيئة المهن الطبية على البدلات والحوافز التي تستحقها وفقا للقانون أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية، وتشمل حافز المناطق النائية ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت وبدل مخاطر المهن الطبية.